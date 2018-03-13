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| | И все-таки не изменяла: Любовника Цымбалюк-Романовской допросили с полиграфом

И все-таки не изменяла: Любовника Цымбалюк-Романовской допросили с полиграфом

Сегодня, 20:31
Пианист Олег Полянский, заявивший о своих интимных отношениях с Виталиной Цымбалюк-Романовской, прошел проверку на полиграфе в студии «На самом деле». Музыканту учинили настоящий вопрос эксперты программы, желая выяснить, действительно ли Виталина изменяла своему звездному супругу – актеру Армену Джигарханяну.

И все-таки не изменяла: Любовника Цымбалюк-Романовской допросили с полиграфом

 

Цымбалюк-Романовская уверяет, что с 2001 года, когда завязались у нее отношения с Арменом Борисовичем, она блюла себя и оставалась верна мужу. При проверке выяснилось, что Олег Полянский состоял с Виталиной в интимной связи как раз в 2001 году. Однако было ли это до того, как пианистка стала супругой Народного артиста, или после, ответить музыкант не смог. Он добавил, что Цымбалюк-Романовская не посвящала его в то, есть ли у нее мужчина, поэтому свои с ней отношения не может однозначно квалифицировать как измену Джигарханяну.

Несмотря на то, что пианист пришел в студию как обличитель, он не сказал о Виталине ни одного плохого слова, за исключением сообщений о своем с ней романе. По его словам, экс-жена Армена Борисовича не была гулящей, а наоборот, весьма сдержанной и благоразумной. Он однозначно заявил, что Виталина никогда не брала у него денег и не намекала на свою нужду в них, что исключает приписываемое ей обществом корыстолюбие. В результате эксперты заключили, что отношения между Олегом и Цымбалюк-Романовской были, но, по всей вероятности, до ее романа с актером.
Дарья Светозарова
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