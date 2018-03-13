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| | Дурачится и танцует: Селена Гомес снялась в ролике для компании Puma

Дурачится и танцует: Селена Гомес снялась в ролике для компании Puma

Сегодня, 20:19
Исполнительница взрывающих хитов Селена Гомес представила новую коллекцию Puma оригинальным способом.

Дурачится и танцует: Селена Гомес снялась в ролике для компании Puma

 

Известно, что в январе этого года певица снялась в рекламном ролике для коллекции Puma En Pointe. Селена Гомес представляла коллекцию совместно с танцорами из Нью-Йорка.

Также рекламное агентство устроило фотоссесию звезде. На фотографиях можно увидеть прекрасную фигуру певицы в различных спортивных образах. Девушка на всех снимках была одета в брендовые вещи компании. Представители Puma посчитали, что знаменитость идеально подходит для рекламы спортивных вещей.

Недавно на официальной страничке компании в Instagram появилось новое видео, где Силена Гомес находясь на крыше веселится и дурачится в новой коллекции Puma.

В компании отметили, что гибкость и физическая форма Силены отлично передают атмосферу новой коллекции. «С ней никогда не скучно и всегда по-разному», - поведали представители Puma.
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