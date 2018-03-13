Дурачится и танцует: Селена Гомес снялась в ролике для компании Puma

Исполнительница взрывающих хитов Селена Гомес представила новую коллекцию Puma оригинальным способом.

Известно, что в январе этого года певица снялась в рекламном ролике для коллекции Puma En Pointe. Селена Гомес представляла коллекцию совместно с танцорами из Нью-Йорка.Также рекламное агентство устроило фотоссесию звезде. На фотографиях можно увидеть прекрасную фигуру певицы в различных спортивных образах. Девушка на всех снимках была одета в брендовые вещи компании. Представители Puma посчитали, что знаменитость идеально подходит для рекламы спортивных вещей.Недавно на официальной страничке компании в Instagram появилось новое видео, где Силена Гомес находясь на крыше веселится и дурачится в новой коллекции Puma.В компании отметили, что гибкость и физическая форма Силены отлично передают атмосферу новой коллекции. «С ней никогда не скучно и всегда по-разному», - поведали представители Puma.