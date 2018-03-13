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| | В США скончался 46-летний рэпер Крейг Мак

В США скончался 46-летний рэпер Крейг Мак

Сегодня, 20:39
Накануне ушел из жизни американский рэп-исполнитель Крейг Мак, пик популярности которого припал на 90-е годы прошлого века. Артист страдал от сердечной недостаточности, что, по предварительным данным, и стало причиной смерти.

В США скончался 46-летний рэпер Крейг Мак

 

Сегодня стало известно о кончине популярного рэпера 90-х Крейга Мака. Исполнитель умер в своем доме в Уолтерборо, Южная Каролина, США. 46-летний артист страдал т сердечной недостаточности. По предварительным сведениям, смерть наступила в результате естественных причин.

 

Напомним, что в середине 90-х композиция Крейга Мака Flava in Ya Ear стала номинантом на премию «Грэмми». Второй по популярности песней рэпера стала Get Down. В 1997 году Мак объявил о завершении карьеры ради религии, но через несколько лет он вернулся к музыке. Рэпер сотрудничал с Bad Boy Records.
Виктория Озерова
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