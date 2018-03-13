Любовник Цымбалюк-Романовской оказался геем

В студии программы «На самом деле» на «Первом канале» идет уже третий эфир с участием экс-супруги актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Теперь ведущий программы Дмитрий Шепелев пригласил в студию пианиста Олега Полянского, который заявил, что состоит в любовных отношениях Виталиной.

Дарья Светозарова

В отличие от самой Цымбалюк-Романовской и ее бывшей соратницы Элины Мазур музыкант согласился пройти проверку на полиграфе. Полянский уверял, что роман между ним и бывшей женой Армена Борисовича случился в Кельне, куда девушка приехала повышать уровень своего мастерства. А впервые, по его словам, они увиделись на родине Виталины – в Киеве.Говоря о таинственном любовнике Цымбалюк-Романовской, Элина Мазур уверяла, что не хочет называть его имя, так как он давно и счастливо женат. Однако сам Полянский заявил, что никогда не состоял в браке. Затем Виталина неожиданно сообщила, что кандидат на роль ее любовника и не мог любить ее, как женщину, да и ни одну другую представительницу ее пола, поскольку он гомосексуалист. «Какой любовник! Он же гей!», - искренне удивилась обвиняемая в супружеской измене гостья программы и даже заявила, что знает его возлюбленных мужчин из мира искусства. Имен однако она называть не стала.