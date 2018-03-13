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| | Аномалия или популярность: Длинноногая шведская модель покорила интернет

Аномалия или популярность: Длинноногая шведская модель покорила интернет

Сегодня, 19:51
Жительница Швеции Ия Остергрен завоевала мировую славу благодаря своим неимоверно длинным ногам. У девушки невероятные пропорции: рост 178 сантиметров, длинна ног 108 сантиметров. Именно эти ноги и стали популярными в интернете.

Аномалия или популярность: Длинноногая шведская модель покорила интернет

 

Пользователи, которые впервые увидели фотографии Ия, не могут поверить, что она обычный человек, а не представительница инопланетной расы. Сама девушка родилась в Стокгольме и с самого детства удивляла всех своими нестандартными ногами. Однако у самой модели они вызывали много комплексов, которые не давали ей нормально жить и общаться со сверстниками. Когда Ия повзрослела, встретила того самого единственного, знаменитость поняла, что аномально длинные ноги – это не комплекс или проблема, это ее козырь в современном мире.

Аномалия или популярность: Длинноногая шведская модель покорила интернет

 

Сейчас Остергрен замужем за бодибилдером Торбьёрна Остергрена, который и стал причиной любви к культуризму. Благодаря супругу, внушившему веру в себя, Ия стала знаменитой моделью с мышцами и длинными худыми ногами. Модели нравится публиковать фотографии в Instagram, которые вызывают восторг у пользователей. За несколько лет у девушки появились как поклонники, так и подражатели.
Анна Котова
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