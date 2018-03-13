Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Завтра Землю накроет магнитная буря: Эксперты рассказали об очередной аномалии

От Редактора

Завтра Землю накроет магнитная буря: Эксперты рассказали об очередной аномалии

Последствия солнечного шторма могут вызвать глобальные последствия.

Сюжеты :

Девушка из Дании фотографировалась голой с незнакомцами и прославилась С места взрыва в доме Петербурга появилось первое видео Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине Кирилл «руки-базуки» заливает синтол в «плечи-футбольные мячи мутанта» В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликов СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову
| | Внебрачный сын Вячеслава Шалевича говорит о корысти его вдовы

Внебрачный сын Вячеслава Шалевича говорит о корысти его вдовы

Сегодня, 20:21
Молодой человек, который в эфире одного из российских ток-шоу назвал себя внебрачным сыном актера Вячеслава Шалевича, заявил о корысти отцовской вдовы. Четвертая жена Шалевича отказывается признавать объявившего юношу сыном артиста.

Внебрачный сын Вячеслава Шалевича говорит о корысти его вдовы

 

В эфире одной российских телеперадач юноша, назвавшийся сыном советского и российского актера Вячеслава Шалевича, рассказал, как четвертая жена его отца ограничивала общение его с детьми. То, что по вине мачехи общение с отцом свелось к разговорам по телефону, подтвердил и законный сын Шалевича.

Когда внебрачный сын артиста после его смерти встретился с четвертой и последней женой отца, та уговаривала молодого человека продолжать хранить тайну своего происхождения. За это она даже предлагала ему денежную компенсацию. В то же время сын Шалевича от третьего брака рассказал, что мачеха по собственной инициативе продала квартиру. Сейчас он требует справедливости по этому вопросу, так как до этого в этой истории была только «грязь, хамство, воровство».
Новости по теме
Дочь Табакова может не прийти на его похороны
Дочь Табакова может не прийти на его похороны

Дочь покойного актера Олега Табакова может не прийти на похороны отца в Москве. Первая жена артиста рассказала, что девушка оборвала общение с отцом после его

Внебрачный сын покойного Спартака Мишулина выиграл суд против его вдовы
Внебрачный сын покойного Спартака Мишулина выиграл суд против его вдовы

2 марта Тушинский суд Москвы не удовлетворил прошение о защите чести вдовы знаменитого отечественного актера Спартака Мишулина Валентины Константиновны.

Василий Ливанов отказался признавать своего внебрачного сына
Василий Ливанов отказался признавать своего внебрачного сына

Правозащитник Кирилл Гиляров заявил, что он является внебрачным сыном 82-летнего актера Василия Ливанова. Сам Ливанов отказывается признавать родство и «сына»

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости