Внебрачный сын Вячеслава Шалевича говорит о корысти его вдовы

Молодой человек, который в эфире одного из российских ток-шоу назвал себя внебрачным сыном актера Вячеслава Шалевича, заявил о корысти отцовской вдовы. Четвертая жена Шалевича отказывается признавать объявившего юношу сыном артиста.

В эфире одной российских телеперадач юноша, назвавшийся сыном советского и российского актера Вячеслава Шалевича, рассказал, как четвертая жена его отца ограничивала общение его с детьми. То, что по вине мачехи общение с отцом свелось к разговорам по телефону, подтвердил и законный сын Шалевича.Когда внебрачный сын артиста после его смерти встретился с четвертой и последней женой отца, та уговаривала молодого человека продолжать хранить тайну своего происхождения. За это она даже предлагала ему денежную компенсацию. В то же время сын Шалевича от третьего брака рассказал, что мачеха по собственной инициативе продала квартиру. Сейчас он требует справедливости по этому вопросу, так как до этого в этой истории была только «грязь, хамство, воровство».