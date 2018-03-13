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| | Сравнила с мужиком, а покорила ножками: Полуобнаженная Варнава взорвала сеть

Сравнила с мужиком, а покорила ножками: Полуобнаженная Варнава взорвала сеть

Сегодня, 19:05
Екатерина Варнава показала неоднозначное фото с выступления Comedy Woman. Будучи полуобнажённой, без штанов, она сравнила себя с Аль Пачино в душе. «И это не обсуждается», - подчеркнула Екатерина Варнава. По каким причинам артистка решила себя сравнить с мужчиной, она не уточнила. Однако интернет-пользователи с ней не согласились.

Сравнила с мужиком, а покорила ножками: Полуобнаженная Варнава взорвала сеть

 

«Отличные ножки!», «Просто покорила» - такие комментарии посыпались к записи знаменитости в Instagram. Поклонники пришли в восхищение от такого образа Екатерины Варнавы. Они отметили, что на мужчину звезда совсем не похожа. Хотя некоторые и согласились с тем, что характер у Екатерины Варнавы действительно сильный. Артистка, судя по записям в Сети, не умеет молчать, если ей что-то не нравится, способна высмеять и так высказать за критику, что с ней трудно начинать спорить.

Некоторые интернет-пользовательницы даже попросили Екатерину Варнаву открыть секрет, каким образом она научилась быть такой. Артистка, в основном проявляющая себя, как комедийная актриса, научилась держать тонкую грань во всём. Она остаётся красивой женщиной, на чьи ножки подписчики засматриваются и хвалят, однако в то же время и умеет ответить, если есть необходимость.

Фанаты подчеркнули, что такое качество является не столь уж распространённым среди современных артисток. Екатерина Варнава не является уникумом шоу-бизнеса, однако подаёт себя порой лучше, чем некоторые другие знаменитости. За показ красивых ножек артистка не получает критику, что «появилась полуголая», даже если подобная фотография не одна. Знаменитость изредка позволяла себе такие снимки, хотя к некоторым из них и оставляла достаточно хорошее пояснение.

В целом, к «обнажёнке» у звёзд отношение неоднозначное. В некоторых случаях поклонники такое поддерживают, хотя и отмечают, что подобного не должно быть слишком много. Очень часто откровенные фотографии критикуются, так как таких артисток воспринимают, как личностей, не умеющих больше ничем привлечь внимание. Однако о Екатерине Варнаве такого мнения в Сети не возникало. Она сравнила себя с мужчиной в душе, но показалась без штанов – и получила достаточно спокойную реакцию на это. Некоторые даже отметили, что и сам Аль Пачино был бы не против заявить, что он иногда чувствует себя Екатериной Варнавой.
Ирина Летинская
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