Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

С места взрыва в доме Петербурга появилось первое видео Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине Кирилл «руки-базуки» заливает синтол в «плечи-футбольные мячи мутанта» В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликов СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской
| | Алексей Глызин признался, что не участвует в воспитании внука

Алексей Глызин признался, что не участвует в воспитании внука

Сегодня, 18:57
В 2005 году Алексей Глызин стал дедушкой. Музыкант считает, что мальчик растет умным и способным, но участвовать в его воспитании не спешит. Единственное, чему с удовольствием артист учит Дениса, так это правилам вождения автомобиля.

Алексей Глызин признался, что не участвует в воспитании внука

 

Алексей Глызин признался, что с момента рождения внука в 2005 году не слишком заботился о его воспитании. Несмотря на это, у музыканта сложились теплые отношения с внуком, а сам он считает себя хорошим дедушкой. Артист старается не надоедать Денису нравоучениями и считает, что его внук сможет самостоятельно научиться всему нужному, но иногда без наставлений не обходится. Поскольку Денис уже достаточно взрослый, Алексей Глызин учить его водить автомобиль. Артист рассказывает внуку обо всех тонкостях этого занятия, особенно об ошибках, которые нельзя совершать.

Алексей Глызин считает Дениса замечательным ребенком и очень гордится им. Музыкант признает, что внук и сам его многому учит.
Виктория Озерова
Новости по теме
Алексей Воробьев показал рождественский манекен челендж
Алексей Воробьев показал рождественский манекен челендж

Известный музыкант Алексей Воробьев показал рождественский манекен челендж. Видео артист выложил на свою страницу в Instagram.

Петр Порошенко снова стал дедушкой
Петр Порошенко снова стал дедушкой

Украинский президент Петр Порошенко во второй раз стал дедушкой. Об этом журналистам рассказала супруга главы государства Мария Порошенко. Внука молодым

Леонид Якубович и Алексей Глызин выступили перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим
Леонид Якубович и Алексей Глызин выступили перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим

Леонид Якубович и Алексей Глызин выступили перед военными служащими на авиабазе Хмеймим. По словам артистов, они делают это регулярно для того, чтобы поднять

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости