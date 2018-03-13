Алексей Глызин признался, что не участвует в воспитании внука

В 2005 году Алексей Глызин стал дедушкой. Музыкант считает, что мальчик растет умным и способным, но участвовать в его воспитании не спешит. Единственное, чему с удовольствием артист учит Дениса, так это правилам вождения автомобиля.

Виктория Озерова

Алексей Глызин признался, что с момента рождения внука в 2005 году не слишком заботился о его воспитании. Несмотря на это, у музыканта сложились теплые отношения с внуком, а сам он считает себя хорошим дедушкой. Артист старается не надоедать Денису нравоучениями и считает, что его внук сможет самостоятельно научиться всему нужному, но иногда без наставлений не обходится. Поскольку Денис уже достаточно взрослый, Алексей Глызин учить его водить автомобиль. Артист рассказывает внуку обо всех тонкостях этого занятия, особенно об ошибках, которые нельзя совершать.Алексей Глызин считает Дениса замечательным ребенком и очень гордится им. Музыкант признает, что внук и сам его многому учит.