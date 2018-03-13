Дочь Табакова может не прийти на его похороны

Дочь покойного актера Олега Табакова может не прийти на похороны отца в Москве. Первая жена артиста рассказала, что девушка оборвала общение с отцом после его ухода к будущей второй супруге - Марине Зудиной.

Первая жена покойного заслуженного артиста Олега Табакова Людмила Крылова предположила, что их общая дочь Александра может не явиться на похороны отца. Крылова говорит, что не знает, как Александра отреагировала на смерть Табакова, ведь давно не общалась с ней. Девушка перестала общаться с отцом после того, как он ушел из семьи к новой избраннице – своей будущей второй жене Марине Зудиной.Мать Александры сообщила, что она была любимой дочерью артиста, поэтому новость о его уходе далась ей особенно тяжело. Девушка в это время училась на последнем курсе высшего учебного заведения. Как рассказывает Крылова, после ухода из семьи отца с лица его дочери навсегда исчезла улыбка, она причиняла физический вред себе. Тот факт, что Олег Табаков нашел себе новую жену, Александра восприняла как предательство.Сейчас дочь Табакова - талантливая актриса, которая известна по своим ролям как в театре, так и в кино. Кроме того, она воспитывает дочь Полину.