Стало известно, кто будет присутствовать на свадьбе Меган Маркл

Несколько дней назад пресса узнала, что из списка гостей, которые должны были присутствовать на свадьбе актрисы Меган Маркл и принца Гарри, сама артистка вычеркнула своего брата Томаса Маркл-младшего. Однако сейчас общественность негодует по поводу другой новости, которая подняла волну удивления. Стало известно, что невеста принца Гарри Меган вычеркнула из гостей своего собственного отца. Артистка хочет, чтобы в этот значимый день рядом с ней находилась только мама, но по королевским правилам это не допустимо.
Королевская семья понимает намерения и причины Меган, но ее мама не может сопровождать невесту к алтарю, так как это нарушает все традиции. Скорее всего, почетную миссию исполнит принц Уильям. Напоминаем, что бракосочетание Меган Маркл и принца Гарри состоится 19 мая в 12 часов по британскому времени. На церемонии будут присутствовать только приглашенные особы, а дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Джордж и Шарлотта будут сопровождать молодоженов в роли девочки-цветочницы и мальчика-пажа.