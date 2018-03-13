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| | Стало известно, кто будет присутствовать на свадьбе Меган Маркл

Стало известно, кто будет присутствовать на свадьбе Меган Маркл

Сегодня, 18:56
Некоторое время назад СМИ узнали, кто будет присутствовать на королевской свадебной церемонии Меган Маркл и принца Гарри. Отметим, что со стороны невесты на торжестве будет минимум приглашенных.

Стало известно, кто будет присутствовать на свадьбе Меган Маркл

 

Несколько дней назад пресса узнала, что из списка гостей, которые должны были присутствовать на свадьбе актрисы Меган Маркл и принца Гарри, сама артистка вычеркнула своего брата Томаса Маркл-младшего. Однако сейчас общественность негодует по поводу другой новости, которая подняла волну удивления. Стало известно, что невеста принца Гарри Меган вычеркнула из гостей своего собственного отца. Артистка хочет, чтобы в этот значимый день рядом с ней находилась только мама, но по королевским правилам это не допустимо.

Королевская семья понимает намерения и причины Меган, но ее мама не может сопровождать невесту к алтарю, так как это нарушает все традиции. Скорее всего, почетную миссию исполнит принц Уильям. Напоминаем, что бракосочетание Меган Маркл и принца Гарри состоится 19 мая в 12 часов по британскому времени. На церемонии будут присутствовать только приглашенные особы, а дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Джордж и Шарлотта будут сопровождать молодоженов в роли девочки-цветочницы и мальчика-пажа.
Анна Котова
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