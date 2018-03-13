Жених погибшей Марии Политовой знает причину ее смерти

Жених Марии Полиповой якобы знает причину ее смерти, так как он нашел ее прощальное письмо, но раскрывать эту тайну мужчина пока не спешит. В Instagram он пообещал поклонникам раскрыть тайну гибели Марии но не сейчас, а позже.
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Супруги народного артиста поделились сокровенным.
От Редактора
Теория исследователей, мнение уфологов.
Обнародованы результаты судмедэкспертизы по факту смерти экс-участницы «Дома-2» Марии Политовой. Исследование установило, что причиной кончины девушки стала
Соседка по даче рассказала о семье Марии Политовой - участницы "Дома-2", погибшей в начале декабря. Москвичка не представляет, что могло случиться с девушкой.
Экс-участник скандального шоу «Дом-2» Степан Меньщиков сказал несколько слов об умершей Марии Политовой, которая участвовала в проекте вместе с ним. Ранее