Жених погибшей Марии Политовой знает причину ее смерти

Жених умершей в прошедшем году участницы проекта «Дом-2» Марии Политовой пообещал рассказать на страничке девушки в Instagram тайну ее смерти.

В этот день ровно год назад Марии Полиповой исполнилось 30 лет. Свой юбилей она приехала отпраздновать к своему бойфренду. В этот же день молодой человек сделал предложение руки и сердца Марии. Девушка была очень счастлива, она не переставала говорить о том, что наконец-то обрела свою вторую половинку и истинное женское счастье. Всю ночь молодая пара проговорила о планах на будущее, как они заведут детей, будут вместе воспитывать, и как рука об руку вместе встретят седую старость. Однако этим планам не удосужилось сбыться.

На следующий день, когда счастливый жених на работе выбирал обручальные кольца, ему сообщили, что его возлюбленная пропала. Спустя несколько дней ее бездыханное тело обнаружили под забором в одной из деревень в Подмосковье. При умершей, в руке, находился пустой пузырек сильнодействующих таблеток и бутылка рома. После судмедэкспертизы было установлено, что смерть Марии наступила впоследствии отравления организма этими же таблетками.

Пелагея Лебединская

Жених Марии Полиповой якобы знает причину ее смерти, так как он нашел ее прощальное письмо, но раскрывать эту тайну мужчина пока не спешит. В Instagram он пообещал поклонникам раскрыть тайну гибели Марии но не сейчас, а позже.