Кейли Куоко готовится к свадебной церемонии

Голливудская актриса Кейли Куоко, знаменитая по сериалу «Теория большого взрыва», активно готовится к свадебной церемонии. Избранником артистки стал миллионер Карл Кук. Отметим, что молодые люди познакомились на турнире по конному спорту.

Анна Котова

Молодые люди нашли общий язык, так как оба очень любят животных. У молодых людей есть примерно 50 лошадей, шесть собак, а также пять пушистых кроликов. Кейли сообщила, что всех животных они с возлюбленным хотят задействовать на торжестве. Заметим, что 36-летняя актриса и 26-летний миллионер пока не рассказывают подробности всей церемонии. Влюбленные заявляют, что символом их любви являются именно лошади, так как эти животные свели их вместе и показали, что такое настоящие чувства.Отношения между Кейли Куоко и Кларком Куком начались в 2016 году, а на день рождения миллионер сделал предложение актрисе. Знаменитость уже была в браке, однако он долго не продлился. Первым благоверным Куоко стал Райан Свинтинг, который предложил зарегистрировать отношения через три месяца после знакомства. Развод с первым мужем повлиял на актрису, она стала намного серьезнее.