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| | Кейли Куоко готовится к свадебной церемонии

Кейли Куоко готовится к свадебной церемонии

Сегодня, 18:40
Голливудская актриса Кейли Куоко, знаменитая по сериалу «Теория большого взрыва», активно готовится к свадебной церемонии. Избранником артистки стал миллионер Карл Кук. Отметим, что молодые люди познакомились на турнире по конному спорту.

Кейли Куоко готовится к свадебной церемонии

 

Молодые люди нашли общий язык, так как оба очень любят животных. У молодых людей есть примерно 50 лошадей, шесть собак, а также пять пушистых кроликов. Кейли сообщила, что всех животных они с возлюбленным хотят задействовать на торжестве. Заметим, что 36-летняя актриса и 26-летний миллионер пока не рассказывают подробности всей церемонии. Влюбленные заявляют, что символом их любви являются именно лошади, так как эти животные свели их вместе и показали, что такое настоящие чувства.

Отношения между Кейли Куоко и Кларком Куком начались в 2016 году, а на день рождения миллионер сделал предложение актрисе. Знаменитость уже была в браке, однако он долго не продлился. Первым благоверным Куоко стал Райан Свинтинг, который предложил зарегистрировать отношения через три месяца после знакомства. Развод с первым мужем повлиял на актрису, она стала намного серьезнее.
Анна Котова
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