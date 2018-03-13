Кейли Куоко готовится к свадебной церемонии

Молодые люди нашли общий язык, так как оба очень любят животных. У молодых людей есть примерно 50 лошадей, шесть собак, а также пять пушистых кроликов. Кейли сообщила, что всех животных они с возлюбленным хотят задействовать на торжестве. Заметим, что 36-летняя актриса и 26-летний миллионер пока не рассказывают подробности всей церемонии. Влюбленные заявляют, что символом их любви являются именно лошади, так как эти животные свели их вместе и показали, что такое настоящие чувства.
Отношения между Кейли Куоко и Кларком Куком начались в 2016 году, а на день рождения миллионер сделал предложение актрисе. Знаменитость уже была в браке, однако он долго не продлился. Первым благоверным Куоко стал Райан Свинтинг, который предложил зарегистрировать отношения через три месяца после знакомства. Развод с первым мужем повлиял на актрису, она стала намного серьезнее.