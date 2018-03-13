Кирилл «руки-базуки» ещё в начале марта пообещал подписчикам, что начнёт накачивать плечи синтолом в ближайшие недели. После длительной борьбы с фейковыми страницами в социальных сетях, парень из Пятигорска взялся за выполнение обещания. По его словам, первая трансформация плеч запланирована уже на 14 марта. Его худые плечи вскоре должны превратиться в футбольные мячи. Он даже дал им имя: рядом с «руками-базуками» теперь будут располагаться «плечи-футбольные мячи мутанта». Очевидно, Кирилл распределит по названиям все части тела, где появится инъекция синтола.
Кирилл «руки-базуки» заливает синтол в «плечи-футбольные мячи мутанта»Сегодня, 17:44
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