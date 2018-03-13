Кирилл «руки-базуки» заливает синтол в «плечи-футбольные мячи мутанта»

Кирилл Терёшин, ставший известным благодаря своим синтоловым трансформациям, заявил, что с завтрашнего дня начинает заниматься своими плечами. Фрик также поделился своим продуктом «номер один».





Перед таким большим днём Кирилл порадовал себя «вкусняшками». Главной из них стала бутылка подсолнечного масла, которой синтольщик признался в любви. «Масло – это моя жизнь…Литрами, вёдрами буду его пить и будет очень круто», - говорит Кирилл в обращении к фанатам. А те в свою очередь уже не могут дождаться, чтобы увидеть такое радикальное обновление тела парня.

Елизавета Трюфель

Кирилл «руки-базуки» ещё в начале марта пообещал подписчикам, что начнёт накачивать плечи синтолом в ближайшие недели. После длительной борьбы с фейковыми страницами в социальных сетях, парень из Пятигорска взялся за выполнение обещания. По его словам, первая трансформация плеч запланирована уже на 14 марта. Его худые плечи вскоре должны превратиться в футбольные мячи. Он даже дал им имя: рядом с «руками-базуками» теперь будут располагаться «плечи-футбольные мячи мутанта». Очевидно, Кирилл распределит по названиям все части тела, где появится инъекция синтола.