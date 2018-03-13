Внешность, машина и посты в сети: Бузова рассказала о переменах в жизни

Пользователи не разделили восторгов Бузовой, обвинив ее в том, что она до такой степени уже погрязла в рекламе, что любой ее пост превращается в расхваливание и активное навязывание чего-либо другим. Подписчики попеняли звезде, что она уже, кажется, скоро забросит даже пение и перейдет на новый, «рекламный», уровень. Как это в последнее время часто имеет место быть на странице Бузовой, было оставлено немало негативных комментариев. Положительных среди них оказалось совсем чуть-чуть. Пользователи назвали Ольгу полностью искусственной, а многих интересовала марка ее автомобиля. Некоторые также отметили, что такими рекламными ходами Бузова словно пытается собрать максимальное количество денег, хотя непонятно на что она их собирается потратить - ведь в таком количестве они, пожалуй, еще достанутся и ее внукам.
Подписчики также ехидно поинтересовались, по какому поводу можно так часто менять чехлы. Ведь расписанное Бузовой качество становится весьма сомнительным, учитывая, что на практически новой машине она умудряется менять уже третьи накидки на сиденья. Много претензий было и к внешнему виду звезды - поклонники заявили, что с длинными волосами она стала похожа на Анастасию Костенко еще больше, а это сродни унижению.
Кстати, один из последних снимков Бузовой был еще более непонят пользователями. Она продемонстрировала пятую точку прямо на улице. За что подверглась жесточайшей критике и высказываниям в стиле: «Набрав такое количество подписчиков, Бузова теперь как будто решила отвратить их от себя».