Борис Галкин против актерской карьеры дочери

70-летний артист Борис Галкин сообщил, что не хотел бы, чтобы его первая и единственная дочь Анна стала актрисой. По его мнению, киноиндустрия нашего времени находится в плачевном состоянии.

Семь месяцев назад 70-летний артист Борис Галкин впервые стал отцом – его супруга Ирина Разумихина родила дочь Анну. Благодаря появлению на свет наследницы, Галкин сообщил, что практически перестал ощущать свой реальный возраст. Однако, актер сообщает, что для Анны он актерской карьеры не хотел бы, тем более в столь малом возрасте девочка уже проявляет музыкальные таланты. Артист признался, что будет с удовольствием следить за будущими творческими свершениями дочери.Борис Галкин не поддерживал увлечение актерской игрой и своего приемного сына Владислава, который ушел из жизни в 2010 году. Мальчик уже в 11 лет считал себя актёром и строил далекоидущие планы на будущее, говорит артист. В настоящее время Галкин готовит фильм, который посвящен покойному приемному сыну.