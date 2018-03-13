Мужик во всем виноват: Александр Гордон объяснил, почему женщины изменяют мужьям

Героем передачи «Мужское/Женское» стал Виталий Глущенко из Удмуртии. 52-летний мужчина пришел в студию прояснить вопрос со своим отцовством, и узнать, действительно ли он приходится родителем трем детям, рожденным 25-летней супругой.

Дарья Светозарова

Виталий заявил в прямом эфире, что его молодая супруга изменяет ему и родила детей не от него, а от более молодых любовников. Мужчина уже успел лишить супругу родительских прав на всех детей, но потом его стали терзать сомнения – его ли это наследники. Поводов сомневаться в возлюбленной у него оказалось предостаточно. Девушка родилась в неблагополучной семье, ее родители пили, и ее пристрастили к алкоголю. Разборчивой в связях Мария также не была, но Виталий влюбился, и какое-то время старался не замечать недостатков супруги, однако через несколько лет его чаша терпения переполнилась.В студию пришла сама девушка и в свою очередь осыпала супруга обвинениями. По ее словам, Виталий избивал ее и даже обливал ее одежду аккумуляторной кислотой, из-за чего ей пришлось укрыться у подруги. Муж яростно отрицал все обвинения в рукоприкладстве и настаивал на неверности жены, употребляя в отношении нее нелестные эпитеты. За это на него набросился с кулаками новый ухажер Марии, также прибывший на эфир. Однако в итоге Мария отказалась выйти замуж за нынешнего поклонника, а все дети действительно отказались рожденными от Виталия.Ведущий программы Александр Гордон, резюмируя происходящее, заявил, что в изменах жены виноват муж. «Если мужик женится, он берет на себя ответственность за женщину и заботится о ней. Все измены жены происходят от того, что он не справляется со своими обязанностями по отношению к жене». Юлия Барановская, его соведущая, воздержалась от комментариев, но женская половина зала захлопали в ладоши.