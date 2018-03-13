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| | "Надо же!": Пугачева и Галкин бросили ребенка дома

"Надо же!": Пугачева и Галкин бросили ребенка дома

Сегодня, 17:16
В Сети появилось видео, показывающее, как Галкин и Пугачёва отправились на Кипр вместе с детьми. Имело место некое светское мероприятие, где знаменитости присутствовали. Однако в показанном ролике интернет-пользователи заметили одну деталь – в кадре была только Елизавета, а Гарри отсутствовал. Следовательно, подписчики сделали выводы, что сына Пугачёва и Галкин оставили дома. Это удивило людей, поскольку ранее супруги не делали никаких принципиальных различий между детьми.

 

"Надо же!": Пугачева и Галкин бросили ребенка дома

 

В интернете артисты всячески подчёркивали, что оба ребёнка окружены одинаково любовью и лаской. Упоминания о них в Сети были либо попеременно о каждом, либо сразу об обоих. Соответственно, отсутствие в ролике Гарри показалось достаточно подозрительным. Никаких сообщений о том, что с сыном, ни Галкин, ни Пугачёва на своих страницах в Instagram не писали. Подписчики тут же начали рассуждать о том, что Елизавету неким образом выделяют, раз именно она попала на светское мероприятие с родителями. Они подчеркнули, что, вероятно, Алле Пугачёвой легче справляться с дочкой, чем с сыном, да и Галкин не такой уж хороший отец, как о нём ранее говорилось.

Подписчики отметили, что это не правильно для любого семейства, даже для звёздного. Они попросили Галкина и Пугачёву не забывать о Гарри, чтобы у ребёнка не образовалась душевная травма. Интернет-пользователи приводили примеры, что происходило после того, как отношение к детям сильно отличалось в семье.

Некоторые, впрочем, были настроены не столь пессимистично. Они предположили, что Гарри мог просто не попасть в кадр, так как ролик был очень коротким и не показывающим звёздное семейство со всех сторон. Мальчик стоять поодаль или вообще выйти туалет. Потому его отсутствие – не признак того, что в семье Галкина и Пугачёвой что-то так кардинально не в порядке.

Артисты вопросы и сомнения поклонников никак не прокомментировали в настоящее время. Стоит отметить, что, в целом, воспитанию Елизаветы и Гарри уделялось достаточно много внимания. Например, недавно Максим Галкин выложил в Сеть ролик, где показывал, как дочь пытается учить французский с преподавателем. Правда, девочка выглядела очень сонной и делать упражнения не очень хотела. Из-за этого некоторые подписчики даже её пожалели, отметив, что в таком возрасте не особо даже знания в голову лезут, тем более, в плане иностранного языка.
Ирина Летинская
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