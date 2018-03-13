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| | Иосиф Пригожин объяснил, почему у него и Валерии натянутые отношения с Пугачевой

Иосиф Пригожин объяснил, почему у него и Валерии натянутые отношения с Пугачевой

Сегодня, 16:56
Иосиф Пригожин рассказал, почему он и его супруга певица Валерия не были приглашены на праздник весны Пугачевой. Примадонна уже традиционно устраивает праздник желтых цветов, которым отмечает приход весны, и приглашает на него многих коллег по шоу-бизнесу.

Иосиф Пригожин объяснил, почему у него и Валерии натянутые отношения с Пугачевой

 

В этом году на мероприятие получили приглашение Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Жасмин, Борис Моисеев, Николай Басков, муж Аллы Борисовны Максим Галкин и много других знаменитостей. Однако среди них не было продюсера Пригожина и его звездной супруги. Уже давно среди селебрити ходят слухи о том, что у знаменитой четы отношения с Пугачевой не ладятся.

Иосиф добавил, что они никогда не посещали это мероприятие. По его словам, у них с Аллой Борисовной расходятся взгляды на многие вещи, но они поддерживают с ней дружеские отношения и шлют «отдельные» поздравления. Продюсер уточняет, что конфликта между ним и знаменитой артисткой нет, но в круг людей, с которыми Примадонна близко общается, супруги не входят. «У каждого Абрама своя программа», - резюмировал сказанное муж Валерии.
Дарья Светозарова
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