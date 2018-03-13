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| | Игорь Верник рассказал о борьбе Табакова с болезнью

Игорь Верник рассказал о борьбе Табакова с болезнью

Сегодня, 16:52
В «Табакерке» и МХТ имени Чехова скорбят о потере Олега Табакова. Спектакли отменены, а актеры и режиссеры вспоминают артиста. Игорь Верник рассказал, как худрук театра переносил болезнь.

Игорь Верник рассказал о борьбе Табакова с болезнью

 

Накануне скончался известный кинодеятель Олег Табаков. В МХТ имени Чехова актеры репетировали спектакль «Светлый путь», когда узнали трагическую новость. Сейчас все выступления отменены, а актеры скорбят об утрате. Игорь Верник поделился тем, как великий артист боролся с заболеванием. Актер отметил, что сами понятия «Табаков» и «болезнь» были несовместимы, так как худрук МХТ имени Чехова всегда был сильным и не позволял себе раскисать. Он понимал, что уже не такой как в молодости, и это его огорчало и злило, но все равно продолжал бороться. Табаков «не умел, не хотел, не мог» быть слабым, и не был.

Игорь Верник отметил, что актеры театра каждый день следили за состоянием худрука и до последнего надеялись на чудо.
Виктория Озерова
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