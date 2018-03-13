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| | СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы

СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы

Сегодня, 16:43
Партия ветеранов России приступила к рассмотрению возможности выдвижения известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой на пост мэра Москвы на предстоящих в сентябре текущего года выборах.

СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы

 

В социальных сетях уже начали шутить по этому поводу, отмечая, что Красную площадь, если Ольга все же станет мэром, незамедлительно превратят в лобное место на манер того, что уже имеется в «Доме-2». Тем не менее, председатель Партии ветеранов Ильдар Резяпов утверждает, что выбор сделан осознанно и неслучайно.

«В нашей стране искусственно преуменьшают роль женщин в политической и общественной жизни страны. Это показывают идущие сейчас президентские выборы. Ольга Бузова происходит из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью и университет - с красным дипломом. У нее огромный опыт публичной деятельности в разных направлениях, потому мы уверены, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя», - добавил Резяпов.

Политик отметил, что решение о выдвижении Бузовой в качестве кандидата в мэры Москвы будет принято президиумом партии. Подобное предложение действительно рассматривается и решение по нему может быть исключительно коллегиальным.
Николай Офицеров
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