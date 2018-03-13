СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы

Партия ветеранов России приступила к рассмотрению возможности выдвижения известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой на пост мэра Москвы на предстоящих в сентябре текущего года выборах.

Николай Офицеров

В социальных сетях уже начали шутить по этому поводу, отмечая, что Красную площадь, если Ольга все же станет мэром, незамедлительно превратят в лобное место на манер того, что уже имеется в «Доме-2». Тем не менее, председатель Партии ветеранов Ильдар Резяпов утверждает, что выбор сделан осознанно и неслучайно.», - добавил Резяпов.Политик отметил, что решение о выдвижении Бузовой в качестве кандидата в мэры Москвы будет принято президиумом партии. Подобное предложение действительно рассматривается и решение по нему может быть исключительно коллегиальным.