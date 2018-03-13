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| | У участника проекта «Холостяк» был роман с Анной Седоковой

У участника проекта «Холостяк» был роман с Анной Седоковой

Сегодня, 16:45
Рожден Ануси, участник нового сезона украинского проекта «Холостяк», признался о том, что у него с Анной Седоковой был роман. Он даже был готов стать отцом для детей Анны.

У участника проекта «Холостяк» был роман с Анной Седоковой

 

На украинских телеканалах стартовал новый сезон проекта «Холостяк». Главным участником телешоу стал знаменитый певец Рожден Ануси, известный под псевдонимом ROZHDEN, который в своем интервью и рассказал о романе с Анной Седоковой. Их любовь была не долгой, но очень романтичной. Рожден так увлекся знаменитой красавицей, что даже был готов предложить ей руку и сердце, и заменить ее детям родного отца, однако до этого не дошло. Певец понял, что они не созданы друг для друга, и два артиста не совместимы для супружеских уз. Их нагруженный рабочий график не оставляет времени для личных отношений. Сама же Анна отрицала все слухи об их страстном романе. Она пыталась скрыть от общественности все подробности о своей личной жизни.

Отметим, что Рожден Ануси в свои 29 лет еще ни разу не был женат. Он считает это ответственным шагом и пока не встретит ту единственную, жениться не станет. Все очень надеются, что проект «Холостяк» принесет ему счастье в личной жизни и он там встретит свою вторую половинку.
Пелагея Лебединская
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