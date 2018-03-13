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| | Данилко рассказал о последствиях потери России для украинских артистов

Данилко рассказал о последствиях потери России для украинских артистов

Сегодня, 16:39
Популярный украинский артист Андрей Данилко, более известный своим многочисленным поклонникам по образу певицы Верки Сердючки, рассказал о том, как на артистах отразилась потеря России, из-за возникшего конфликта между государствами.

Данилко рассказал о последствиях потери России для украинских артистов

 

Данилко заметил, что ситуация, сложившаяся между Россией и Украиной, оказала огромное воздействие как на его личную жизнь, так и на его карьеру. По словам артиста, ему пришлось отказаться от выступлений в образе Верки Сердючки, а также он потерял связь с многими коллегами и друзьями из России. Также Андрей Данилко заявил о том, что украинские артисты стали меньше выступать на корпоративах, число которых у него снизилось с тысяч до десятков.

Певец рассказал о том, что в данной ситуации довольно дорого обходится организация корпоративов за рубежом, что может позволить себе не каждый заказчик, из-за чего число такого рода выступлений также значительно уменьшилось.
Александр Вест
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