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| | Обвиненную в коррупции Леру Кудрявцеву внезапно защитили в Госдуме

Обвиненную в коррупции Леру Кудрявцеву внезапно защитили в Госдуме

Сегодня, 16:37
Лера Кудрявцева вместе со своей давней подругой Машей Малиновской оказались втянуты в весьма неприятный скандал, который развели на просторах сети обычные пользователи. Они уверены в том, что Кудрявцева повинна в коррупции. Весьма неожиданно у ведущей нашелся защитник, причем весьма высокопоставленный.

Обвиненную в коррупции Леру Кудрявцеву внезапно защитили в Госдуме

 

Речь идет о члене экспертного совета по развитию информационного общества в СМИ при Госдуме Вадиме Манукяне, который объяснил пользователям сети, как именно работает телевидение и что обычная ведущая не может иметь никакого отношения к отбору на передачу героев.

Он также рассказал о том, что лично присутствовал на съемках ток-шоу Кудрявцевой и, по его словам, та не принимала участия в отборе героев.

«Только никогда не участвовавшие в качестве гостей на телевидении люди могут утверждать, что ведущие могут хоть как-то повлиять на то, чтобы протащить на рейтинговое шоу своих любимчиков. Телевидение представляет собой сложный механизм, а потому приглашение гостей находится уж точно не в руках ведущих», - заявил Манукян.

Очередной выпуск ток-шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион» получил массу комментариев, большинство из которых были далеки от положительных. Звездной гостьей на этот раз оказалась Маша Малиновская, которая сейчас зарабатывает диджейскими сетами и колесит по стране с гастролями. Многие раскритиковали выбор, остановленный на Малиновский, раскритиковав ее за лишний вес и утраченный лоск.
Николай Офицеров
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