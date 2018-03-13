Обвиненную в коррупции Леру Кудрявцеву внезапно защитили в Госдуме

Лера Кудрявцева вместе со своей давней подругой Машей Малиновской оказались втянуты в весьма неприятный скандал, который развели на просторах сети обычные пользователи. Они уверены в том, что Кудрявцева повинна в коррупции. Весьма неожиданно у ведущей нашелся защитник, причем весьма высокопоставленный.

Николай Офицеров

Речь идет о члене экспертного совета по развитию информационного общества в СМИ при Госдуме Вадиме Манукяне, который объяснил пользователям сети, как именно работает телевидение и что обычная ведущая не может иметь никакого отношения к отбору на передачу героев.Он также рассказал о том, что лично присутствовал на съемках ток-шоу Кудрявцевой и, по его словам, та не принимала участия в отборе героев.», - заявил Манукян.Очередной выпуск ток-шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион» получил массу комментариев, большинство из которых были далеки от положительных. Звездной гостьей на этот раз оказалась Маша Малиновская, которая сейчас зарабатывает диджейскими сетами и колесит по стране с гастролями. Многие раскритиковали выбор, остановленный на Малиновский, раскритиковав ее за лишний вес и утраченный лоск.