Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление
| | Сексуальная Анфиса Чехова показала позу идеальной проходимости

Сексуальная Анфиса Чехова показала позу идеальной проходимости

Сегодня, 16:22
Популярная телеведущая и актриса Анфиса Чехова много внимания уделяет своей внешности и фигуре. Недавно знаменитость в сексуальном костюме продемонстрировала позу, которая ввела в краску большинство поклонников.

Сексуальная Анфиса Чехова показала позу идеальной проходимости

 

Анфиса Чехова для поддержания своей фигуры практикует занятия по йоге. Недавно в своем Instagram телеведущая наглядно продемонстрировала, как проходит её медитация. «Поза идеальной проходимости энергий», - сообщила под фото Чехова. Поклонники оценили не только растяжку знаменитости, но и сексуальный облегающий костюм для занятия йогой.

Сексуальная Анфиса Чехова показала позу идеальной проходимости

 

«Роскошная, Анфиса! Вдохновляете!», «Красивая поза», «Роскошная фигуру при позе свечки», «Вы шикарна, ваши формы просто обворожительны», «Поза радующая глаз», «Классная проходимость», «Люблю эту позу, но не знала, что идеально энергии в ней проходят. Хотя ощущения схожие», - комментировали фото Чеховой её подписчики в Instagram.
Светлана Славянская
Новости по теме
Анфиса Чехова поразила откровенным снимком с голой спиной
Анфиса Чехова поразила откровенным снимком с голой спиной

Популярная телеведущая Анфиса Чехова продолжает приятно удивлять своих поклонников. Как только знаменитость похудела, так сразу же последовали откровенные

Анфиса Чехова рассказала поклонникам о своей взаимной любви
Анфиса Чехова рассказала поклонникам о своей взаимной любви

Популярная российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в Instagram новой публикацией. В ней звезда рассказала о любви к себе и

Анфиса Чехова продемонстрировала постройневшую фигуру
Анфиса Чехова продемонстрировала постройневшую фигуру

Популярная ведущая Анфиса Чехова рассказала поклонникам, как сбросить лишний вес. В подтверждении своих слов звезда опубликовала на своей странице в соцсети

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости