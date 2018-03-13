Сексуальная Анфиса Чехова показала позу идеальной проходимости

Популярная телеведущая и актриса Анфиса Чехова много внимания уделяет своей внешности и фигуре. Недавно знаменитость в сексуальном костюме продемонстрировала позу, которая ввела в краску большинство поклонников.

Анфиса Чехова для поддержания своей фигуры практикует занятия по йоге. Недавно в своем Instagram телеведущая наглядно продемонстрировала, как проходит её медитация. «Поза идеальной проходимости энергий», - сообщила под фото Чехова. Поклонники оценили не только растяжку знаменитости, но и сексуальный облегающий костюм для занятия йогой.

Светлана Славянская

«Роскошная, Анфиса! Вдохновляете!», «Красивая поза», «Роскошная фигуру при позе свечки», «Вы шикарна, ваши формы просто обворожительны», «Поза радующая глаз», «Классная проходимость», «Люблю эту позу, но не знала, что идеально энергии в ней проходят. Хотя ощущения схожие», - комментировали фото Чеховой её подписчики в Instagram.