Отец Галкина заявил, что его сына убили из-за денег на ремонт квартиры

Отец прославленного покойного российского актёра Владислава Галкина Борис рассказал о возможных причинах, которые могли повлиять на столь скорую кончину его сына. Борис Галкин заявил, что его сына убили из-за крупной суммы денег.

Напомним, восемь лет назад в возрасте 38 лет ушёл из жизни популярный российский актёр Владислав Галкин, который завоевал любовь многих тысяч поклонников, снявшись в телевизионном сериале «Дальнобойщики». Медицинские специалисты, обследовавшие тело усопшего артиста, пришли к заключению, что кончина Владислава Галкина наступила вследствие сердечной недостаточности. Отец Владислава Борис заявил о том, что его сына могли убить из-за довольно крупной суммы денежных средств, которые Галкин собирался потратить на осуществление ремонта в своей квартире.

Александр Вест

По словам Бориса, его сын собирался потратить на ремонт 136 тысяч долларов, однако, сделать его он не успел, так как расстался с жизнью. Скорбящий отец также заметил, что старался организовать следствие в высших инстанциях, но всё «спустили на тормозах».