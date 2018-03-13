"Без звонков": Семья Табакова просит не беспокоить их распросами

Семье Олега Павловича Табакова, ушедшего из жизни 12 марта 2018 года, сейчас приходится очень нелегко. А постоянное беспокойство, вносимое посторонними людьми и журналистами, лишь добавляет им переживаний. Поэтому сын покойного, 22-летний Павел, попросил и прессу, и поклонников, пока оставить его семью в покое. Павел сделал это через свою страницу в Instagram.

Для молодого человека кончина отца оказалась тяжелым ударом, и он хочет хотя бы попытаться прийти в себя, насколько это возможно на следующий день после такой утраты. Поэтому просьба Павла была адресована не только посторонним людям и представителям прессы, но даже и знакомым людям, шквал звонков от которых обрушился на семью Табаковых после страшной новости.В новостной ленте Павла Табакова было опубликовано фото, где он вместе с отцом на театральной сцене во время спектакля. Поклонники таланта Олега Павловича не упустили возможности хотя бы в комментариях к фото принести свои соболезнования семье Табаковых. Они выразили свою скорбь, назвали Олега Табакова великим человеком и артистом с большой буквы и пожелали близким актера душевных сил, чтобы пережить утрату.Буквально спустя несколько часов после вести о смерти Табакова, на странице кинокритика Дмитрия Савельева было опубликовано письмо-завещание Олега Павловича. В том числе, есть информация, что там был обозначен преемник Табакова на посту руководителя МХТ им. Чехова. Но пока интрига в этом вопросе сохраняется - письмо вскоре было удалено и чья же фамилия была в нем, пока неизвестно. Гипотеза о том, что это будет Евгений Писарев, который когда-то работал помощником Табакова, а ныне руководит МДТ им. Пушкина, не подтвердилась. По заявлению самого Писарева, его вполне устраивает занимаемая должность и он не планирует переходить куда бы то ни было. Евгений назвал подобные домыслы глупостью или недоразумением.По последней информации, прощание с Табаковым пройдет в МХТ 15 марта. А похороны пройдут на Новодевичьем кладбище столицы. В сердцах сотен тысяч своих поклонников актер останется исполнителем тех ролей, которые ему удалось сыграть за долгую артистическую карьеру. Одних только кинематографических образов Олег Павлович воплотил более сотни. Но для многих одной из главных его ролей стало озвучивание кота Матроскина из мультфильма «Трое из Простоквашино».