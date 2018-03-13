Журналисты припомнили Марине Зудиной аборт от Табакова

СМИ припомнили вдове покойного народного артиста Олега Табакова Марии Зудиной ее признание в искусственном прерывании беременности. Табаков при жизни мог порадоваться и третьему ребенку.

Татьяна Преображенская

Народный артист СССР был на 30 лет старше Марины Зудиной, которая родила от Табакова двоих детей. После смерти руководителя «Табакерки» журналисты вспомнили старое интервью Зудиной, в котором она призналась в совершении аборта.Задолго до рождения первого ребенка молодая и неопытная супруга Табакова решила сделать аборт, поскольку была не готовой стать матерью. Зудина рассказала, что муж знал о ее решении, но она не помнит, что Олег Табаков сказал в тот момент.Актеры очень жалели, что не оставили ребенка. Марина отметила, что очень хотела иметь троих детей. После рождения Павлика, Зудина приобрела медицинское пособие, в котором описывалось состояние эмбриона во время прерывания беременности. Звезда российского кинематографа сказала, что после осознания своей вины она плакала три дня.Стоит напомнить, что признанный мэтр русской культуры умер 12 марта, после того, как близкие приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.