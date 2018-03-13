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| | Молодая пара Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уехали в горы на отдых

Молодая пара Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уехали в горы на отдых

Сегодня, 15:33
Звездная пара Криштиану Роналду и Джорджина Родригес оставили своих четверых детей на родителей и уехали на курорт в горы. Где именно они отдыхают остается в тайне.

Молодая пара Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уехали в горы на отдых

 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес уже год как вместе, они воспитывают четверых своих детей, однако жениться не спешат. Троих деток молодой паре родили суррогатные матери, а одного младенца Джорджиана выносила и родила сама. Долгое время Роналду не афишировал свои отношения с Родригес, но теперь с ней не расстается. Они вместе появляются на всех светских мероприятиях, и Криштиану все свое свободное время проводит только с ней и детьми. В недавнем времени знаменитые влюбленные поехали отдыхать на курорты в заснеженные горы. Где именно они отдыхают никто не знает, лишь только любуются их фото с отдыха на страничках в Instagram.

 

 

Отметим, что в ноябре предыдущего года Джорджина подарила своему возлюбленному Криштиану Роналду дочку, которую назвали Алана-Мартина. Роналдо очень серьезно настроен на отношения с Джорджиной, и летом в этом году запланировали свадьбу.
Пелагея Лебединская
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