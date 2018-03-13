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| | Дана Борисова отказалась фотографироваться в купальнике

Дана Борисова отказалась фотографироваться в купальнике

Сегодня, 15:59
У актрисы, журналистки и телеведущей Даны Борисовой сейчас не лучшие времена. Но несмотря на это она снова отправилась в Таиланд. Как она объяснила в своем посту в социальных сетях, что в этот раз она попала в сказку отдыхать, а не лечится. Но пока она не загорела, фотографироваться в купальнике не будет, поэтому очевидно и выложила нейтральное фото с красотами Таиланда.

 

Дана Борисова отказалась фотографироваться в купальнике

 

Правда, уже через пару часов после первого фото, Дана порадовала подписчиков следующим постом. Сообщив, что уже в первый день у нее сгорели - ноги, спина и плечи. А вот лицо она бережет и поэтому мажется кремом. Она также добавила, что очень скучает по любимым.

Как и предыдущее фото это тоже за пару часов получило до пяти тысяч лайков и сотни комментариев. Поклонники радовались райскому месту, желали ей хорошего отдыха душой и телом, а также с новыми силами возвратиться в Москву. Ее хвалили и верили, что у такой умницы все получится и все будет хорошо. А солнышко, песок и красотища,помогут ей впитать все необходимое и набраться сил и энергии. Журналистку предостерегали, чтобы не переусердствовала с загаром и берегла кожу. А также просили порадовать новыми снимками с загаром и в купальнике.

А вот явные противники отмечали, что она опять поехала отдыхать за чужой счёт: «Вот честно, прям завидно, тут если раз в год съездишь отдохнуть, то хорошо, в вот человек не работает нигде, бывшая наркоманка, ни забот, ни хлопот, а по раям мотается. Несправедливо как то!».

Но в ответ на это заступники написали, чтобы Дана, не обращала внимания на завистников, а им советовали работать, тогда и будут отдыхать, а не завидовать, ибо она же не за их бабки отдыхает. Завистникам советовали так же попробовать, не работая жить как Бородина. Правда, для этого надо учиться, и после этого много работать, чтобы потом все работало на вас.


«Запомните, в жизни просто так, ничего не бывает. Не завидуйте и не судите, и вы не будете тоже судимы. Жизнь сложная, и в ней со всеми все может случиться. Редко оставляю комментарии, но это прям фу какая чёрная зависть, это плохо, сочувствую Вам Дана. Какая вам разница за чей счёт? Человек отдыхает. А вы в городе в своём завидуйте», - защищали кумира поклонники.

О ее дочери говорили, что у той сложный возраст, но девочка скоро все поймет и будет с мамой. Поэтому Дане нужно жить так, чтобы дочь хотела вернуться к маме на все сто процентов и быть с ней. Просто для этого ребенку нужно время. Дети не виноваты, всегда виноваты мы. Мы их так воспитали, чего-то не дождались, что-то упустили. Но все же телеведущей советовали не переживать, ведь она вернулась к жизни и теперь будет только расцветать, ведь она переродилась, просто нужно время.
Януш Серпнень
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