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| | "Средний палец для самых внимательных": Виктория Романец прокомментировала свою беременность

"Средний палец для самых внимательных": Виктория Романец прокомментировала свою беременность

Сегодня, 15:13
Виктория Романец сменила сексуальные наряды на мешковатые образы, которые не устает демонстрировать в своем микроблоге. Одним из последних снимков участницы телестройки озадачил пользователей сети. На фото она предстала в шикарном платье, которое не могли не оценить ее поклонники, однако критикам нашлось, что ответить госпоже Романец. «Платье сделало вас беременной», «Вы живот прячете?», - спросили подписчики знаменитости под фото. Ранее светская львица уже публиковала снимки, на которых скрывала форму своего живота, в мешковатом свитере или прикрывшись большим букетом цветов. Подобные посты послужили поводом для догадок по поводу «интересного положения» Виктории Романец. Нашлись и те, кто предположил, что фигура Романец оставляет желать лучшего, вот она и прячет лишнее под складками ткани.

"Средний палец для самых внимательных": Виктория Романец прокомментировала свою беременность

 

Однако и сама знаменитость не осталась в долгу, ответив своим злопыхателям. «Средний палец для самых внимательных, любителей рассмотреть всё да поближе. Он прям хочет всегда выделяться, не воспринимает шеллак», - отметила госпожа Романец. На фото она предстала с неидеальным маникюром и решила сама указать на недостаток. Однако само фото расставило все точки над «і», ведь в ответ ее поклонники отметили идеальную фигуру селебрити и даже излишнюю худобу. «Викуля. Какая ты худая – браво. Ты шикарна!!!». «Куда худеть такому телу», «Вика, худышка вы прям стали! Просто супер результат! Выглядите потрясающе!», - отметили поклонники. «Средний палец знает, чего он желает ..», - иронично ответили пользователи сети.

Ранее Виктория Романец предстала перед публикой в обнаженном виде, прикрывшись букетом цветов. Романтический образ был оценен ее подписчиками, а вот злопыхатели в очередной раз отметили изъяны, в частности сравнили знаменитость с госпожой Волочковой. Под снимком у госпожи Романец поинтересовались, как привести себя в такую же идеальную форму, как у нее. Позже знаменитость опубликовала снимок свой традиционный завтрак. «Смузи немного поднадоел, пока посидим на овсянке. Я ненавижу ее, но когда варит …, она получается просто идеальна», - подписала фото Романец.
Дыль Лилия
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