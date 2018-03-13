Помощница Волочковой рассказала о её беременности

Поклонники прославленной российской балерины Анастасии Волочковой в последнее время активно обсуждают слухи о её возможной беременности. Ситуацию прояснить поспешила её помощница, которая рассказала детали о состоянии Волочковой.

Александр Вест

В последнее время фанаты Анастасии Волочковой стали делиться своими предположениями насчёт «интересного» положения балерины. Основой для подобных предположений стали фото и видеоматериалы, которые ежедневно публикует в Сети сама балерина. По мнению фанатов Анастасии, в последнее время особенно отчётливо стал виднеться её округлившийся животик, который не спешит прикрывать Волочкова. Директор Анастасии пояснила, что в данный момент Волочкова не беременна, поэтому все слухи о её возможном пополнении в семействе не более, чем обычные домыслы поклонников.Заметим, некоторые поклонники всё равно считают, что Анастасия носит под сердцем ребёнка, а её помощница лишь выступила, чтобы не будоражить общественность очередной беременностью, как это случилось после новости о том, что Светлана Лобода ждёт ребёнка.