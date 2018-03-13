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| | Исполнительница роли Арьи Старк мечтала о карьере свинопаса

Исполнительница роли Арьи Старк мечтала о карьере свинопаса

Сегодня, 14:12
Британская актриса Мэйси Уильямс, которая зрителям прекрасно известна по роли Арьи Старк в одном из главных сериалов последних лет «Игра престолов», вместо съемок в выходящем на HBO шоу могла стать свинопасом.

Исполнительница роли Арьи Старк мечтала о карьере свинопаса

 

Именно это занятие она едва не выбрала вместо кастинга для сериала. Девушка собиралась в день смотров актеров попасть на свиноферму, но подробностей по этому поводу приводить не стала.

Актриса получила одну из главных ролей в сериале и что такое настоящая популярность узнала, когда ей едва исполнилось 14 лет. Принять участие в прослушивании для сериала Мэйси убедил агент, который заметил ее на одном из шоу талантов в Бристоле. До этого Уильямс планировала карьеру балерины.

Точные сроки, когда же фанаты смогут увидеть новый сезон «Игры престолов» неизвестны. Тем не менее, уже сейчас создатели телешоу отмечают, что оно выйдет в 2019 году и будет состоять из шести эпизодов, которые и завершат основное сюжетное повествование сериала, однако на HBO не исключают спин-оффов про ярких персонажей из основного шоу. На экран сериал выходит, начиная с 2011 года и неизбежно становится самым просматриваемым по всему миру.
Николай Офицеров
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