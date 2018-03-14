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| | Илон Маск повеселился на вечеринке Снуп Догга

Илон Маск повеселился на вечеринке Снуп Догга

Сегодня, 01:30
Популярный миллиардер и новатор Илон Маск известен своим пристрастием к грандиозным вечеринкам и увеселительным мероприятиям. В этот раз владельца компаний SpaceX и Tesla заметили в обществе всемирно известного рэп-исполнителя Снуп Догга на его вечеринке.

Илон Маск повеселился на вечеринке Снуп Догга

 

В Сети появились фотографии вечеринки Снуп Догга, на которых рэпер веселился с Илоном Маском. Маск и раньше замечал, что уважительно относится к творчеству Снуп Догга и нередко слушает многие его композиции. Поклонники миллиардера в очередной раз восхитились своим кумиром, который является любителем эксклюзивного времяпрепровождения. Стоит напомнить, Илон Маск собирался выразить свою признательность рэперу, назвав проект бурильной установки Snoop Dug, которая до сих пор не появилась в продаже.

Илон Маск повеселился на вечеринке Снуп Догга

 

В прошлый раз Илон Маск посетил секс-вечеринку, на которой мужчина в костюме кролика раздавал всем желающим таблетки экстази из своего пакета. Маск заметил, что вечеринка показалась ему скучной, поэтому он покинул её спустя полчаса.
Александр Вест
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