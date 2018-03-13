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| | Волочкова показала новые возможности своего тела

Волочкова показала новые возможности своего тела

Сегодня, 13:58
Анастасия Волочкова показала, что может не только заниматься балетом. Она сообщила, что спектакль 12 марта прошёл очень хорошо. Артистка порадовалась из-за множества оваций, тепла и моря цветов. Последние Анастасии Волочковой особенно понравились. Знаменитость отметила, что очень счастлива «быть востребованным артистом», а также заявила, что будет далее ехать в Вильнюс.

Волочкова показала новые возможности своего тела

 

Однако привлекло внимание интернет-пользователей больше не это, а то, что балерина на фотографии, приложенной к записи, прыгала. Поклонники заявили, что Анастасия Волочкова пусть и показала себя несколько необычно, однако подчеркнули, что артистка могла бы и лучше двигаться. «От пола ниже всех оторвалась», - прокомментировала одна поклонница, оценив всех, кто был на снимке. Подписчица отметила, что Анастасия Волочкова, которая столько говорила о своём балете и демонстрировала шпагаты, теперь не показала себя с лучшей стороны. Растяжка у такой личности должна быть более качественной.

Впрочем, не все были с таким согласны. Часть интернет-пользователей заявили, что Волочкова действительно показала новые возможности своего тела. «Летящей походкой», - подчеркнул подписчик, восхищаясь талантами балерины. Люди посоветовали Анастасии Волочковой почаще выставлять такие фотографии, так как они интереснее шпагатов.

Что касается подписи к снимку, то некоторые высказались и о нём. Интернет-пользователи заметили, что Анастасии Волочковой не стоит «бежать впереди паровоза». Они заявили, что артистка может стать в будущем очень востребованной актрисой, однако сейчас такое не столь уж заметно. Знаменитости следует вести себя несколько скромнее и не столь хвалиться, а более трудиться – тогда будет лучший результат.

Так или иначе, однако это всё же был один из тех случаев, когда Анастасию Волочкову меньше критиковали, чем до этого. Балерина долгое время подвергалась очень яростной атаке со стороны интернет-хейтеров, указывающих, что она делает не так. Артистке постоянно припоминали её секс-скандалы, обвиняли в пиаре на чём угодно и писали, что она вообще не талантлива. Анастасия Волочкова в ответ даже несколько раз «огрызалась», вызывая ещё больше негатива в свой адрес. Теперь же, по всей видимости, наступило определённого рода перемирие, что может означать – балерину начали воспринимать спокойнее, а это, безусловно, некоторый плюс для неё.
Ирина Летинская
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