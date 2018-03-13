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| | Желание родственников: Обряд отпевания Табакова будет закрытым

Желание родственников: Обряд отпевания Табакова будет закрытым

Сегодня, 13:34
Дата, место и время отпевание Олега Табакова останется для общества тайной в связи с желанием родных артиста. Обряд будет закрытым. Об этом рассказал собеседник СМИ с Московской патриархии.

Желание родственников: Обряд отпевания Табакова будет закрытым

 

Вчера, 12 марта, на 83-ем году жизни после продолжительной борьбы с заболеванием скончался народный артист Олег Табаков. Прощание с актером состоится в МХТ имени А. Чехова, где он служил худруком, 15 марта, после чего пройдут похороны на Новодевичьем кладбище. Отпевание Олега Табакова будет закрыто от посторонних. По желанию семьи артиста, не сообщат даже место и время проведения обряда. Об этом рассказал источник СМИ в столичной митрополии.

Ранее стало известно, что расходы на похороны оплатит МХТ имени А. Чехова. Временным главой театра назначен первый заместитель Табакова Юрий Кравец. Сотрудница пресс-службы учреждения Мария Малкина объяснила, что смена руководства произошла автоматически.
Виктория Озерова
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