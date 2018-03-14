Многодетная мать Оксана Акиньшина показала селфи в купальнике

Актриса Оксана Акиньшина в свои 30 лет уже имеет трех детей – два сына и дочь. Но это не мешает ей выглядеть на все 100%. Недавно Оксана порадовала своих поклонников селфи в купальнике.

Откровенное фото актриса опубликовала в своем Instagram. Селфи сделано во время отдыха актрисы с семьей в Швейцарии. Пользователи оценили стройную фигуру артистки и назвали ее хрупкой Дюймовочкой. По словам Оксаны, ей нелегко дается держать себя в форме.Первое фото в купальнике Акиньшина выставила на восьмой месяц после родов. Тогда многие из поклонников раскритиковали девушку за ее худобу.Год назад у Оксаны и Арчила Геловани родилась дочь, а в 2013 году у пары родился сын Константин. От первого брака у актрисы есть сын Филипп.