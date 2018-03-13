Табаков не платил за лечение в больнице

Легендарный и талантливый отечественный артист Олег Табаков проходил лечение в одной из клиник Москвы с 27 ноября прошлого года до 12 марта.

Анна Котова

27 ноября артиста доставили в больницу в реанимационное отделение, так как у Олега Павловича была высокая температура. Врачи диагностировали воспаление легких, но через некоторое время диагноз изменился, стал более серьезным: деструктивная пневмония и сепсис после вставки зубных имплантов. Родные полностью доверились врачам и не собирались переводить артиста в другую клинику или на платное лечение. На протяжении нескольких месяцев доктора изо всех сил боролись за жизнь Олега Табакова, но 12 марта примерно в 16 часов артист ушел из жизни.До этого информировалось, что 15 марта состоятся похороны народного артиста Олега Павловича Табакова. Его тело будет предано земле на Новодевичьем кладбище, скорее всего, на актерской аллее. Общественность и поклонники смогут попрощаться с артистом на сцене МХТ имени Чехова, где Табаков долгое время работал как актером, так и художественным руководителем.