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| | Экс-любовница Ди Каприо устроила откровенную фотосессию в метро

Экс-любовница Ди Каприо устроила откровенную фотосессию в метро

Сегодня, 03:30
Знаменитая модель Жизель Бюндхен, экс-любовница Леонардо Ди Каприо, согласилась на съемки в метро для рекламы коллекции повседневной одежды известного бренда Rosa Cha.

Экс-любовница Ди Каприо устроила откровенную фотосессию в метро

 

37-летняя модель Жизель Бюндхен, чье состояние оценивается в 30 млн долларов, спустилась в метро Нью-Йорка для съемок в рекламе одежды. Девушка вместе с фотографами прокатилась в вагоне поезда, при этом устроив фотосессию. Некоторые снимки из метро Жизель выложила на своей странице в Instagram, поделившись своим впечатлением от подземки. Несмотря на то, что на модели была одета одежда одного из самых дорогих в мире брендов Rosa Cha, девушка отлично вписалась в интерьер общественного транспорта.

Экс-любовница Ди Каприо устроила откровенную фотосессию в метро

 

Модель Жизель Бюндхен очень много времени уделяет фотосессиям для разных журналов, но при этом она никогда не оголяет перед камерами свою грудь. Кроме того, она никогда не снимается в слишком откровенных нарядах, так как не любит демонстрировать общественности интимные части своего тела.
Пелагея Лебединская
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