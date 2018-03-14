Экс-любовница Ди Каприо устроила откровенную фотосессию в метро

Знаменитая модель Жизель Бюндхен, экс-любовница Леонардо Ди Каприо, согласилась на съемки в метро для рекламы коллекции повседневной одежды известного бренда Rosa Cha.

37-летняя модель Жизель Бюндхен, чье состояние оценивается в 30 млн долларов, спустилась в метро Нью-Йорка для съемок в рекламе одежды. Девушка вместе с фотографами прокатилась в вагоне поезда, при этом устроив фотосессию. Некоторые снимки из метро Жизель выложила на своей странице в Instagram, поделившись своим впечатлением от подземки. Несмотря на то, что на модели была одета одежда одного из самых дорогих в мире брендов Rosa Cha, девушка отлично вписалась в интерьер общественного транспорта.

Пелагея Лебединская

Модель Жизель Бюндхен очень много времени уделяет фотосессиям для разных журналов, но при этом она никогда не оголяет перед камерами свою грудь. Кроме того, она никогда не снимается в слишком откровенных нарядах, так как не любит демонстрировать общественности интимные части своего тела.