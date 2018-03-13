Певица Глюкоза рассказала о дружбе с семьей Олега Табакова

Певица Глюкоза сообщила, что больше других знала семью Олега Табакова и теперь также тяжело переживает кончину легендарного актера и режиссёра. Наталья также хорошо знакома с сыном артиста Павлом Табаковым, с которым она снималась в популярном телесериале «Духless».
«Время неумолимо, даже к таким великим! Прощаемся с легендой, эпохой и невероятным талантом! Хочу выразить семье самые искренние соболезнования и поблагодарить за те приятные дружеские вечера, по которым я буду скучать. Соболезнования также всем, кому был дорог Олег Палыч», - написала в своём Instagram певица Глюкоза.