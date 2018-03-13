Поклонники Екатерины Варнавы разочарованы «египетской силой» ее прически

Известно, что Екатерина Варнава любит постить в своем Instagram необычные фото. Звезда экспериментирует со своей внешностью, чтобы заинтересовать общественность.
На новом фото Варнава запечатлена обнаженной и в парике в стиле «Тутанхамон». Пользователи заявили, что прическа совершенно испортила образ Варнавы. Они порекомендовали Екатерине сфотографироваться со своей обычной прической. В комментариях к фотоснимку появилось множество возмущенных откликов. Фанаты писали, что подобная стрижка просто ужасна, даже сравнивали прическу с метелкой на голове.
Положительные отзывы о новом стиле резидента «Comedy Woman» состояли из комплиментов в адрес внешности артистки. За несколько часов публикация Варнавы с «египетской силой» набрала 130 тыс. лайков.