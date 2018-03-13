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| | Поклонники Екатерины Варнавы разочарованы «египетской силой» ее прически

Поклонники Екатерины Варнавы разочарованы «египетской силой» ее прически

Сегодня, 13:09
Участница телешоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава поделилась с поклонниками новым фотоснимком, опубликованным в Instagram. Новый образ знаменитости очень огорчил фолловеров. По словам разочарованных подписчиков, прическа а-ля Тутанхамон девушке совершенно не идет.

Поклонники Екатерины Варнавы разочарованы «египетской силой» ее прически

 

Известно, что Екатерина Варнава любит постить в своем Instagram необычные фото. Звезда экспериментирует со своей внешностью, чтобы заинтересовать общественность.

На новом фото Варнава запечатлена обнаженной и в парике в стиле «Тутанхамон». Пользователи заявили, что прическа совершенно испортила образ Варнавы. Они порекомендовали Екатерине сфотографироваться со своей обычной прической. В комментариях к фотоснимку появилось множество возмущенных откликов. Фанаты писали, что подобная стрижка просто ужасна, даже сравнивали прическу с метелкой на голове.

 

Положительные отзывы о новом стиле резидента «Comedy Woman» состояли из комплиментов в адрес внешности артистки. За несколько часов публикация Варнавы с «египетской силой» набрала 130 тыс. лайков.
Татьяна Преображенская
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