"Не прикасайся ко мне": Рудинштейн публично обматерил и толкнул Цымбалюк-Романовскую

12 марта вышла в эфир передача «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым, на которую были приглашены не только сама Виталина Викторовна, но и ее бывшая подруга и адвокат Элина Мазур, а также продюсер Марк Рудинштейн. Между последним и главной героиней программы завязалась бурная дискуссия, переросшая в банальную словесную перепалку, в процессе которой Марк Григорьевич даже обозвал и толкнул Цымбалюк-Романовскую, после чего в кресле повернулся к ней спиной. Тогда Виталина, подойдя сзади, неожиданно хлопнула продюсера руками по голове. Неизвестно, как развивались бы события дальше, если бы не вклинился ведущий, который с большим трудом уговорил продюсера повернуться к оппонентке лицом. Но Цымбалюк-Романовская уже твердо была намерена покинуть студию.

Еще одним драматическим поворотом сюжета стала встреча двух «заклятых подруг» - против Виталины выступила Элина Мазур, обвинившая ее в измене мужу. Прежде Мазур защищала Виталину, представляя ее как несчастную женщину, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации, к тому же замужем за стариком. Но впоследствии адвокат назвала Цымбалюк-Романовскую на 100% лживым человеком, который любит только деньги. Она обвинила Виталину в том, что она обокрала Джигарханяна и ей за это даже не стыдно.Причем в предыдущей программе Элина Мазур заявила, что жена Армена Борисовича уже несколько лет изменяла ему. Любовником Виталины оказался женатый столичный бизнесмен, а Мазур сказала, что хочет обнародовать фото- и видеодоказательства этой связи, которые она получила от самой же Цымбалюк-Романовской. В ответ на это Виталина обвинила Элину в содержании борделей под прикрытием оказания массажных услуг, из-за чего Виталина и прекратила сотрудничество с Мазур, дабы не порочить свое честное имя. Перед этим женщины крупно поссорились и на Элину было совершено нападение, в котором она обвиняет Цымбалюк-Романовскую. В результате этого покушения Мазур лишилась доверенности на представление Виталины, но жена Джигарханяна не признает этих обвинений, и уверена, что это инсценировка, а о том, что Мазур отстраняется от дел, они договорились с ней мирно. Цымбалюк-Романовская обвинила Элину в желании нажиться на скандале, который она сама же и раздула, а перед этим тщательно спланировала.