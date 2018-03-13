Гаянэ Багдасарян показала грудь возле бассейна

Модель Гаянэ Багдасарян удивила новым горячим фото в Instagram. На снимке девушка стоит возле бассейна в купальнике с оголенной грудью.

Свой немаленький бюст армянская модель прикрыла руками. Новый снимок за 60 минут набрал около шести тысяч лайков. У девушки почти 2 млн подписчиков.

Гаянэ Багдасарян родом из Армении. Сейчас проживает в Москве. Любит спорт и активно ведет здоровый образ жизни. 28-летняя супермодель прославилась благодаря соблазнительному телу и яркой внешности. Поклонники у Гаянэ Багдасарян появились после ее участия в шоу «Инстаграмщицы». Модель снимается в видеоклипах знаменитых исполнителей. Звезда часто пополняет персональную страницу в соцсети горячими фото. Мужская аудитория осыпает Гаянэ множеством комплиментов. Женщины же критикуют ее за вульгарность.