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| | «Шальная императрица» Аллегрова разочаровала поклонников

«Шальная императрица» Аллегрова разочаровала поклонников

Сегодня, 12:16
Российская певица Ирина Аллегрова расстроила фанатов своим выступлением в Санкт-Петербурге. Многие поклонники осуждают 66-летнюю знаменитость в социальных сетях.

«Шальная императрица» Аллегрова разочаровала поклонников

 

В последнее время Ирина Аллегрова редко дает концерты. Знаменитость предпочитает жить для себя. Однако недавно "императрица" российской эстрады, все-таки выступила в Ледовом дворце Северной столицы.

Выступление артистки очень разочаровало многих почитателей творчества Аллегровой. По словам недовольных фанатов, в концертном репертуаре певицы не было любимых многими песен: «Угонщица», «Императрица», «Младший лейтенант» и других известных хитов звезды.

В социальных сетях зрители написали, что ожидали услышать любимые хиты и зажечь, они отметили, что подобные концерты не имеют смысла. Аллегрова исполнила только три песни из известных публике, что весьма огорчило зрителей. Расстроенные поклонники во время выступления артистки просто уходили из зала. Кроме того, Ирина Аллегрова даже не удивила присутствовавших своими концертными костюмами.
Татьяна Преображенская
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