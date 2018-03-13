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| | Малиновская заступилась за Кудрявцеву перед хейтерами после обвинений в коррупции

Малиновская заступилась за Кудрявцеву перед хейтерами после обвинений в коррупции

Сегодня, 11:37
После визита Маши Малиновской в студию ток-шоу «Секрет на миллион», телеведущую Леру Кудрявцеву недоброжелатели обвинили в коррупции. Критиканы считают, что Малиновская попала на передачу благодаря своей дружбе с Кудрявцевой. Маша Малиновская дала достойный ответ недовольной публике.

Малиновская заступилась за Кудрявцеву перед хейтерами после обвинений в коррупции

 

Стоит напомнить, что в прошлую субботу в выпуске программы «Секрет на миллион» приняла участие известная блондинка Маша Малиновская. Это вызвало бурю критики в социальных сетях. Хейтеры обвинили Машу в том, что она снялась в телешоу «по блату». Саму же «хозяйку» программы обвиняют в коррупции. Общественность высказала мнение, что на шоу можно было бы пригласить другую достойную звезду.

В ответ на критику недовольных зрителей, Малиновская высказалась весьма саркастично. Знаменитость написала, что хейтеры наконец-то назвали все ее недостатки, не побоялись быть прямолинейными и поймали Кудрявцеву на коррупции. Маша иронично призналась, что она унижена и находится в раздавленном состоянии. Более того, блондинка намекнула недругам, что не собирается опускаться до их уровня.

Что касается Леры Кудрявцевой, то она, как ни странно, еще ни разу не вмешалась в «баталии» Маши и своих недоброжелателей.
Татьяна Преображенская
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