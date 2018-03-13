Малиновская заступилась за Кудрявцеву перед хейтерами после обвинений в коррупции

Стоит напомнить, что в прошлую субботу в выпуске программы «Секрет на миллион» приняла участие известная блондинка Маша Малиновская. Это вызвало бурю критики в социальных сетях. Хейтеры обвинили Машу в том, что она снялась в телешоу «по блату». Саму же «хозяйку» программы обвиняют в коррупции. Общественность высказала мнение, что на шоу можно было бы пригласить другую достойную звезду.
В ответ на критику недовольных зрителей, Малиновская высказалась весьма саркастично. Знаменитость написала, что хейтеры наконец-то назвали все ее недостатки, не побоялись быть прямолинейными и поймали Кудрявцеву на коррупции. Маша иронично призналась, что она унижена и находится в раздавленном состоянии. Более того, блондинка намекнула недругам, что не собирается опускаться до их уровня.
Что касается Леры Кудрявцевой, то она, как ни странно, еще ни разу не вмешалась в «баталии» Маши и своих недоброжелателей.