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| | Только для "своих людей": После обнаженки Бузова поделилась интимным снимком

Только для "своих людей": После обнаженки Бузова поделилась интимным снимком

Сегодня, 11:42
Ольга Бузова начала петь не так уж давно. После расставания с Дмитрием Тарасовым появились первые лирические композиции. Вместе с тем, вокруг артистки появилось и ажиотажа больше. Ольга Бузова всегда отличалась откровенностью в Сети, прямо рассказывая о том, что с ней происходит и как она что-то делает. Однако ранее это привлекало меньше внимания, поскольку артистка была менее раскрученной. С началом карьеры певицы всё кардинально изменилось. Вместе с тем, стало появляться и больше поводов для скандалов.

 

Только для "своих людей": После обнаженки Бузова поделилась интимным снимком

 

Значительная часть из них связана с тем, что знаменитость всё чаще позволяет себе частично оголяться на публике. Ольга Бузова никогда не акцентировала внимание на том, что будет заниматься исключительно модельным бизнесом, несмотря на некоторый опыт в прошлом, однако позировать очень любит. При этом, если для отдельных работниц подиума простительны откровенные снимки, поскольку они могут делаться, в частности, для какой-то рекламы, как работа, то поведение Бузовой в этом плане воспринимается, в основном, негативно.

Причин для критики две – слишком миниатюрное тело, которое не является идеально «модельным», а также скандалы в личной жизни. У значительной части хейтеров сложилось впечатление, что у Ольги Бузовой всё завязано на интиме, что девушку явно не может красить.

Очередное фото вызвало точно такую же реакцию. Ольга Бузова «только для своих» поделилась фото с работы в студии. Одета она была достаточно откровенно, потому в очередной раз получила много негативных комментариев. Люди отметили, что их раздражает такое поведение знаменитости, и поинтересовались, когда же артистка хотя бы начнёт задумываться о том, чтобы вести себя поскромнее. Они предрекли, что постройка имиджа на таком когда-то сыграет с Ольгой Бузовой очень злую шутку.

Также причиной для критики стало высказывание певицы о том, что «пишется история». В свете негатива из-за откровенного вида у интернет-пользователей это просто вызвало нечто вроде нервного смеха. Они с сарказмом поинтересовались, историю чего Ольга Бузова собралась писать – уж не своих ли «похождений».

Отдельные интернет-пользователи предположили, что это будет фотоистория – с наиболее знаменательными откровенными снимками. Артистке посоветовали более так не высказываться, чтобы себя не позорить. Говорить о том, что творит историю, может только тот человек, который совершает действительно нечто поворотное в мире, а не просто записывает песню в студии.
Ирина Летинская
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