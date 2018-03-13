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| | Застыдили: Илья Яббаров выплатил половину задолженности по алиментам

Застыдили: Илья Яббаров выплатил половину задолженности по алиментам

Сегодня, 11:28
Участник скандального проекта «Дом-2» из Саратова Илья Яббаров оплатил часть долга по алиментам. С приставами разговаривала его мать.

Застыдили: Илья Яббаров выплатил половину задолженности по алиментам

 

Пресс-служба ФССП проинформировала, что в течение долгого времени Илья Яббаров не отправлял своей бывшей семье алименты. Отметим, что у Яббарова есть несовершеннолетний ребенок. Долг составляет 150 тысяч рублей. Однако некоторое время назад Илья перечислили своему ребенку 78,5 тысяч, квитанцию о переводе приставам предоставила мать Яббарова. Женщина заявила, что ее сын в ближайшее время выплатит остальные деньги.

В ведомстве поведали, что до погашения долга судебные приставы направили запрос на телеканал ТНТ по поводу участника программы «Дом-2». На запрос представители канала заявили, что Яббаров сейчас нигде не участвует, а также не работает на канале. Однако представители канала сообщили, что планируют заключить с мужчиной договор. В случае, если все документы будут подписаны, то приставы саратовского исполнительного органа направят прошение на взыскание алиментов по месту работы Ильи Яббарова.

Напоминаем, что у Яббарова проблемы с приставами продолжались несколько лет, а в прошлом месяце он был объявлен в розыск.
Анна Котова
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