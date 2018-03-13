Фанаты Семенович умоляют её перестать быть такой сексуальной

Известная российская певица Анна Семенович до сих пор считается одной из самых сексуальных женщин в отечественном шоу-бизнесе. В очередной раз она получила восторженные отзывы фанатов, которые оценили полуобнажённое фото, появившееся в её микроблоге.

В официальном Instagram-аккаунте Семенович нередко появляются будоражащие воображение поклонников снимки, на которых певица снимается практически обнажённой. Одной из таких фотографий стала очередная публикация Анны, в которой она запечатлена в сексуальном пеньюаре, стоя в довольно эротической позе на диване. В описании к снимку Семенович заявила о том, что она считает обязанностью настоящей женщины быть разной в различных жизненных ситуаций, оставаясь при этом сексуальной и нежной в своём жилище.

Александр Вест

В комментариях фанаты Анны Семенович разбились на два лагеря, один из которых утверждал, что подобными снимками нужно радовать любимого мужчину, а не широкую общественность, а другие фанаты попросту выражали своё восхищение, восторгаясь пышными формами певицы.