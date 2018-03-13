Дана Борисова посетила программу Елены Малышевой

Телеведущая Дана Борисова уже несколько месяцев проходит реабилитацию от тяжелых зависимостей. Кроме того, недавно девушка посетила программу о здоровье своей коллеги Елены Малышевой. Видео и фото Малышева опубликовала в своем Instagram.

Эксперт в области здоровья пожелала Дане скорейшего выздоровления и возвращения к своей дочке Полине. Елена Малышева посоветовала коллеге не сдаваться и верить в то, что все получится.Борисова также разместила на своей странице фотоснимок с Еленой Малышевой. В посте под снимком Дана выразила слова благодарности коллеге за поддержку и помощь. Девушка назвала Малышеву замечательной подругой, которая никогда не отказывает в помощи.Фанаты блондинки отметили, что Борисова сейчас выглядит намного лучше. Пользователи пожелали своему кумиру выздоровления и терпения. Также посоветовали меньше обращать внимание на недоброжелателей, которых интересует ее поражение.