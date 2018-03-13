Анджелина Джоли лишилась титула обладательницы самых сексуальных губ

После многих исследований ученые установили, что самые сексуальные губы у тех женщин, у которых верхняя губа одинаковая по размеру с нижней.

Пелагея Лебединская

Так, отталкиваясь от созданного учеными стереотипа, после проведенного рейтинга среди актрис Голливуда, Скарлетт Йоханссон стала обладательницей самых сексуальных губ в мире. Ранее актриса считалась одной из самых сексуальных звезд Голливуда. Она имела пышные формы тела, большую грудь, и шикарные волосы. Однако в последнее время Скарлетт сильно сбросила в весе и остригла свои волосы, из-за чего большая половина обожаемых ее мужчин перестали актрису превозносить как идеала. Однако губы актрисы так и остались самыми сексуальными в мире.Отметим, что в недавнем времени Скарлетт Йоханссон уменьшила свою грудь, удалила оттуда силиконовые импланты. В настоящее время в моде фигуры приветствуется естественность, вот и актриса решила быть в тренде.