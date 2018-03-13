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| | Анна Седокова шокировала снимком без макияжа в Instagram

Анна Седокова шокировала снимком без макияжа в Instagram

Сегодня, 10:54
Популярная певица с украинскими корнями Анна Седокова рассказала, что после декрета снова приступила к работе и в доказательство этому разместила в Instagram новый снимок. Однако поклонники были удивлены тем, как лицо Седоковой выглядит совершенно без косметики.

Анна Седокова шокировала снимком без макияжа в Instagram

 

Анна Седокова одна из немногих артисток, которая совершенно не боится появиться на глазах публики без грамма макияжа. Так в сети Instagram певица опубликовала фотографию, на которой красуется совершенно без косметики. Поклонники оценили внешний вид Седоковой и заявили, что без макияжа Анна выглядит намного младше своего реального возраста.

Анна Седокова шокировала снимком без макияжа в Instagram

 

«Народная примета - Если Аня в шубе, значит, Аня вернулась в работу! Фотки мои летние ещё не вернулись, но обещали прилететь волшебники и их восстановить. Так что, голый день ещё впереди (не отписываемся любители #hot #sex)», - заявила Седокова под снимком.
Светлана Славянская
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