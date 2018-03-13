Анна Седокова шокировала снимком без макияжа в Instagram

Популярная певица с украинскими корнями Анна Седокова рассказала, что после декрета снова приступила к работе и в доказательство этому разместила в Instagram новый снимок. Однако поклонники были удивлены тем, как лицо Седоковой выглядит совершенно без косметики.

Анна Седокова одна из немногих артисток, которая совершенно не боится появиться на глазах публики без грамма макияжа. Так в сети Instagram певица опубликовала фотографию, на которой красуется совершенно без косметики. Поклонники оценили внешний вид Седоковой и заявили, что без макияжа Анна выглядит намного младше своего реального возраста.

Светлана Славянская

«Народная примета - Если Аня в шубе, значит, Аня вернулась в работу! Фотки мои летние ещё не вернулись, но обещали прилететь волшебники и их восстановить. Так что, голый день ещё впереди (не отписываемся любители #hot #sex)», - заявила Седокова под снимком.